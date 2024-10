Usa 2024 LeBron James scende in campo per Kamala Harris | Non voglio che i miei figli crescano nell’America di Trump

Leggi tutto su Open.online

☑️Scopri di più su questa notizia su Open.online: A cinque giorni dal voto per eleggere il o la nuova inquilina della Casa Bianca, arriva un altro pesantissimo endorsement per, per lo meno sulla carta: quello di, la leggenda dell’Nba cui guardano centinaia di migliaia di giovani americani. Se ci fosse una sola ragione per dare il proprio voto alla candidata Dem, questa sarebbe dal suo punto di vista certamente la deriva razzista che l’America rischia seriamente di prendere se dovesse invece trionfare Donald. Enon s’è più potuto trattenere dal farlo sapere urbi et orbi (ha 159 milioni di seguaci su Instagram). «Quando penso aie alla mia famiglia e a come cresceranno, la scelta per me è chiara. Votate», scrive il campione di basket con tanto di maiuscolo e punti esclamativi in serie.