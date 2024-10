Un nuovo emulatore Nintendo 3DS prende vita dalle ceneri di altri due (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli sviluppatori di PabloMK7 e Lime3DS hanno deciso di unire le forze per sviluppare un nuovo emulatore Nintendo 3DS. L'articolo Un nuovo emulatore Nintendo 3DS prende vita dalle ceneri di altri due proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Un nuovo emulatore Nintendo 3DS prende vita dalle ceneri di altri due Leggi tutto 📰 Tuttoandroid.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli sviluppatori di PabloMK7 e Lime3DS hanno deciso di unire le forze per sviluppare un3DS. L'articolo Un3DSdidue proviene da TuttoAndroid.

Windows 95 non è ancora morto…quantomeno non su Nintendo 3DS

(hwupgrade.it)

Alla fine è successo: un utente è riuscito a completare l'installazione di Windows 95 su una vecchia console Nintendo 3DS. Per raggiungere lo scopo, come per altri tentativi passati, è stato utilizzat ...

Nintendo potrebbe aver fatto chiudere l'emulatore Ryujinx

(msn.com)

Nintendo è impegnata ormai da tempo nella lotta agli emulatori per la console Switch e pare che nelle scorse ore sia riuscita a centrare un nuovo, importante obiettivo. A quanto pare, l’azienda ...

Il 2025 di Nintendo Switch potrebbe essere ricco di remaster, quali giochi 3DS e GameCube vorreste rigiocare?

(multiplayer.it)

Stando a un rumor, gli ultimi anni di vita di Nintendo Switch potrebbero essere caratterizzati da un buon numero di remaster, incluse vecchie glorie dell'epoca Nintendo 3DS e GameCube. Quali vorreste.

Un altro emulatore di Switch è stato chiuso a causa di un accordo con Nintendo

(gamereactor.it)

All'inizio dell'anno, Tropic Haze, i creatori di Yuzu, sono stati citati in giudizio da Nintendo e hanno dovuto pagare 2,4 milioni di dollari USA a Nintendo a causa dei danni provocati da Yuzu ...