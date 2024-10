Torrone dei morti | la ricetta della tradizione

Leggi tutto 📰 Donnaup.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildeè un dolce tipico campano, tradizionalmente preparato ai primi di novembre per commemorare i defunti e consolare i vivi, rinnovando un legame di sangue che va oltre lo spazio e il tempo e colma l’assenza. Si tratta di una vera prelibatezza, quasi un cibo consolatorio da condividere in famiglia per sollevare gli animi. Un guscio sottile di cioccolato amaro nasconde un ripieno di cioccolato bianco e crema alle nocciole, tempestato di nocciole intere. Si scioglie in bocca e scricchiola tra i denti. È davvero strepitoso e benché lanon sia semplicissima, vale la pena cimentarci insieme e seguirla passo a passo, per arrivare a servire questo capolavoro. Una volta pronto, si conserva inalterato per una settimana in frigo o fuori frigo, ma protetto da una campana di vetro.