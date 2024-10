Tiro con l'arco, parte bene la stagione degli Arcieri Bizantini (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo i soddisfacenti successi estivi, i primi di ottobre ha preso il via la stagione indoor degli Arcieri Bizantini Ravenna. In questo ultimo fine settimana di ottobre i ravennati si sono messi alla prova sul campo di gara del Castenaso Archery Team, nell’“Indoor Città di Castenaso” che si è Europa.today.it - Tiro con l'arco, parte bene la stagione degli Arcieri Bizantini Leggi tutto 📰 Europa.today.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo i soddisfacenti successi estivi, i primi di ottobre ha preso il via laindoorRavenna. In questo ultimo fine settimana di ottobre i ravennati si sono messi alla prova sul campo di gara del Castenaso Archery Team, nell’“Indoor Città di Castenaso” che si è

Tiro con l'arco, parte bene la stagione degli Arcieri Bizantini

(ravennatoday.it)

Dopo i soddisfacenti successi estivi, i primi di ottobre ha preso il via la stagione indoor degli Arcieri Bizantini Ravenna. In questo ultimo fine settimana di ottobre i ravennati si sono messi alla p ...

Tiro con l’arco, per Pesaro anche il 9° posto di Marcaccini. È una Sagitta di livello planetario. Donati d’argento al Mondiale 3D

(msn.com)

Se l’Italia ha vinto – nuovamente – il medagliere dei Mondiali 3D di tiro con l’arco, parte del merito va anche alla Sagitta ... Dai quarti ho acquistato fiducia, ma in finale non ho gareggiato molto ...

Tiro con l’arco, Finali di Coppa del Mondo negative per gli azzurri Nespoli e Roner

(oasport.it)

Va in archivio senza acuti sul fronte italiano l'ultimo appuntamento della stagione internazionale outdoor di tiro con l'arco, le Finali di Coppa del ...

Tiro con l'arco: Finali Coppa del mondo, Nespoli fuori ai quarti

(napolimagazine.com)

Sfortunata la settima finale di Coppa del Mondo in carriera per Mauro Nespoli che nell'arco olimpico si presentava con al collo il bronzo dello scorso anno in questa competizione. L'azzurro, protagoni ...