Secoloditalia.it - Spioni e dossier dalle banche dati: prime ammissioni. Il Copasir convoca il procuratore di Milano Viola

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel fitto labirinto delle indagini sui presuntiaggi illeciti che hanno investito il cuore della sicurezza italiana, emerge una storia di potere e accessi riservati, intrecciata con un uso distorto delle informazioni. Le dichiarazioni spontanee di Giulio Cornelli, giovane informatico e tra gli arrestati ai domiciliari, sembrano dare il tono di una vicenda che sembra ormai intricata. «Chiarirò tutto quello che potrò chiarire, voglio uscire da questa storia e tagliare con ambienti che non mi riguardano», ha dichiarato al giudice per le indagini preliminari di, Fabrizio Filice. Difeso dall’avvocato Giovanni Tarquini, Cornelli si è avvalso della facoltà di non rispondere, lasciando però aperta la porta a ulteriori spiegazioni future davanti al pm della Dda, Francesco De Tommasi.