Spari sulla A14, commando rapina un gioielliere tra San Severo e Foggia: non ci sono feriti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli aggressori a bordo di un'auto di grossa cilindrata sono fuggiti con il bottino, ancora in fase di quantificazione. L'assalto intorno alle 20 all'altezza di un cantiere

Commando armato rapina gioielliere in autostrada nel Foggiano e scappa col bottino

SAN SEVERO - Assalto armato a un gioielliere ieri sera in autostrada, sulla A14, tra San Severo e Foggia, in direzione sud. Il commando avrebbe agito a bordo di un'auto di grossa cilindrata e avrebbe ...

