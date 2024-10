Metropolitanmagazine.it - Smile 3 è possibile a determinate condizioni, secondo il regista

(Di giovedì 31 ottobre 2024)2 di Parker Finn ha fatto più scalpore con la sua apertura rispetto all’originalenel 2022, non solo con la sua performance al botteghino, ma anche con la critica, poiché il sequel si attesta all’85% di recensioni positive rispetto al 79% positivo dell’originale. Il sequel si è concluso con un’anticipazione più esplicita sul fatto che la maledizione demoniaca del franchise stava per essere portata a nuovi livelli, con Finn che ha recentemente confermato che sarebbe interessato a continuare la saga solo se riuscisse a trovare un modo per raccontare storie di personaggi anziché fornire spaventi a buon mercato. Ha anche anticipato di aver personalmente visto molte opportunità narrative per il franchise, sebbene un terzo film debba ancora essere confermato ufficialmente.