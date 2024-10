Scoperte (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel nuovo numero di Internazionale Kids parliamo di marshmallow, sequoie giganti, nuoto pinnato, serie tv, referendum sulla cittadinanza, zucche e molto altro.? Leggi Internazionale.it - Scoperte Leggi tutto 📰 Internazionale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel nuovo numero di Internazionale Kids parliamo di marshmallow, sequoie giganti, nuoto pinnato, serie tv, referendum sulla cittadinanza, zucche e molto altro.? Leggi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:- Martina Recchiuti; Treviso:otto slot machine accese in orari non consentiti; Scoperta una nuova città Maya perduta nella giungla in Messico, grazie alla tecnologia LIDAR; "Uccisa da Oscar Pistorius". Nuoveper un caso senza una verità ; Siracusa |40 anfore antiche tra Vendicari e Marina di Noto; Nuovenel comune di Paduli dagli scavi Unisalento sulla Via Appia Traiana a Forum Novum (Loc. Piano Sant’Arcangelo, provincia di Benevento); Approfondisci 🔍

Marte, le nuove scoperte della Nasa alimentano le speranze di vita extra-terrestre: ecco i misteriosi "punti verdi"

(ilmessaggero.it)

C'è vita su Marte? E' una domanda che accompagna da tempo l'umanità. David Bowie se lo chiedeva più di cinquant'anni fa. Oggi, sebbene non esistano prove ...

"Uccisa da Oscar Pistorius". Nuove scoperte per un caso senza una verità

(msn.com)

E non è tutto. Recentemente sono venute alla luce nuove esplosive scoperte forensi che suggerirebbero che non solo Pistorius sapeva della presenza di Reeva dietro la porta, ma che le avrebbe sparato ...

Nuove clamorose scoperte: “Uccisa da Oscar Pistorius”

(newsmondo.it)

La docuserie "Uccisa da Oscar Pistorius" esplora nuovi risvolti e misteri irrisolti nel caso di Reeva Steenkamp.

Treviso: scoperte otto slot machine accese in orari non consentiti

(msn.com)

Sanzionati due bar gestiti da stranieri: formalizzate sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro. A ‘tradire’ i responsabili è stato l’importante afflusso di persone in orari ‘insoliti’ ...