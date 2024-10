Richiamo di pasta Lidl: possibili pezzi di metallo in alcune confezioni di orecchiette (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione alla qualità e alla sicurezza alimentare è fondamentale per le catene di distribuzione. Recentemente, Lidl ha avviato un Richiamo per alcune confezioni di orecchiette alle cime di rapa a causa della probabile presenza di corpi estranei metallici. Questo Richiamo riguarda specifici lotti di prodotto e offre informazioni utili ai consumatori che potrebbero avere acquistato il prodotto in questione. Vediamo nel dettaglio i lotti coinvolti e le istruzioni da seguire nel caso in cui si sia acquistato il prodotto. Dettagli sui lotti di pasta interessati dal Richiamo Lidl ha comunicato ai propri clienti che i lotti delle orecchiette alle cime di rapa ritirati dal mercato sono identificati con i codici LG271A e TMC 03/2026Y. Questi prodotti sono stati confezionati nello stabilimento di Industrie Rolli Alimentari S.p.A. Gaeta.it - Richiamo di pasta Lidl: possibili pezzi di metallo in alcune confezioni di orecchiette Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione alla qualità e alla sicurezza alimentare è fondamentale per le catene di distribuzione. Recentemente,ha avviato unperdialle cime di rapa a causa della probabile presenza di corpi estranei metallici. Questoriguarda specifici lotti di prodotto e offre informazioni utili ai consumatori che potrebbero avere acquistato il prodotto in questione. Vediamo nel dettaglio i lotti coinvolti e le istruzioni da seguire nel caso in cui si sia acquistato il prodotto. Dettagli sui lotti diinteressati dalha comunicato ai propri clienti che i lotti dellealle cime di rapa ritirati dal mercato sono identificati con i codici LG271A e TMC 03/2026Y. Questi prodotti sono stati confezionati nello stabilimento di Industrie Rolli Alimentari S.p.A.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dipezzi di metallo in alcune confezioni di orecchiette;ritira le orecchiette alle cime di rapa dai suoi supermercati, a cosa è dovuto ildella; Corpi estranei metallici nell'orecchiette alle cime di rape:richiama ladai supermercati;pubblica unalimentare per un suo prodotto, colpa della Listeria; Tomini e salame con salmonella: i richiami alimentari della settimana; Incidente Stradale a GIULIANELLO: TRAGEDIA CON TRE VITTIME; Approfondisci 🔍

Corpi estranei metallici nell’orecchiette alle cime di rape: Lidl richiama la pasta dai supermercati

(msn.com)

Le confezioni di orecchiette surgelate interessate sono quelle da 500 grammi con il numero di lotto LG271A e il termine minimo di conservazione (TMC) 03/2026 ...

Lidl ritira le orecchiette alle cime di rapa dai suoi supermercati, a cosa è dovuto il richiamo della pasta

(notizie.virgilio.it)

Ritirato dai supermercati due lotti di pasta per possibile presenza di corpi estranei in metallo: il richiamo di Lidl Italia, coinvolte le orecchiette alle cime di rapa ...

Richiamo pasta, allerta rischio salmonella in queste confezioni: il Ministero della Salute chiede massima allerta | Sono in tutti i supermercati

(mondopalermo.it)

Un altro prodotto alimentare di largo consumo come la pasta viene ritirato dal mercato per un deficit nei parametri della sicurezza alimentare Non c’è settimana ormai senza che un determinato prodotto ...

Il produttore lancia un richiamo per un popolare tipo di pasta

(toscanacalcio.net)

La pasta è il piatto preferito di molte persone. Ma attualmente c’è un avvertimento per una varietà popolare: un richiamo colpisce diversi rivenditori. Kassel – La pasta è forse uno degli alimenti più ...