Iodonna.it - «Resterà sempre "il Cavaliere", emozione come quando venni con lui», ha detto l'imprenditrice prima di ricevere l'onorificenza al Quirinale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – «Questo riconoscimento lo dedico a mio papà che ricevette lo stesso titolo nel 1977, Silvio Berlusconi è e‘il’, un visionario lucido e coraggioso che è riuscito a trasformare le sue idee in imprese e i suoi sogni in realtà; ricordo ancora, anche se sono passati oltre 40 anni, il giorno in cui con mia madre e Pier Silvio venimmo a Roma per la consegna di questa, io avevo solo 11 anni ma lo ricordo bene, ed è la stessache sto vivendo io oggi. Questo titolo è non solo per me ma per tutti quelli che lavorano con me in Mondadori e in generale in Mediaset e nel gruppo Fininvest, è anche un riconoscimento al loro impegno e alla loro passione».