Qui non è Hollywood racconta il caso Avetrana ma soprattutto il mostro che è in noi (Di giovedì 31 ottobre 2024) La serie sull'omocidio di Sarah Scazzi evita il voyeurismo e si concentra sullo show mediatico intorno alla vicenda. Perché neanche dietro lo schermo l'orrore finisce Vanityfair.it - Qui non è Hollywood racconta il caso Avetrana ma soprattutto il mostro che è in noi Leggi tutto 📰 Vanityfair.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La serie sull'omocidio di Sarah Scazzi evita il voyeurismo e si concentra sullo show mediatico intorno alla vicenda. Perché neanche dietro lo schermo l'orrore finisce

(alfemminile.com)

(msn.com)

Avetrana - Qui non è Hollywood racconta di corpi, desiderio e mostrificazione in una provincia sotto assedio

(wired.it)

La miniserie diretta da Pippo Mezzapesa, si snoda attraverso le ombre di uno dei crimini più sconvolgenti della cronaca italiana recente. La serie debutterà il 25 ottobre su Disney+.

(msn.com)

