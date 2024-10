Ilfattoquotidiano.it - Pippo Franco rischia il processo per il falso green pass del vaccino Covid: chiesto il rinvio a giudizio anche per la moglie e il figlio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La Procura di Roma hailper, ilGabriele e laMaria Piera, con l’accusa diin atto pubblico. L’attore 84enne, per evitare ilanti-, avrebbe infatti presentato uncertificato di vaccinazione per ottenere il. L’inchiesta, che coinvolge 28 persone, ruota attorno alla figura del medico di base Natale Cirino Aveni, accusato di aver falsificato le certificazioni vaccinali per i suoi pazienti. Secondo i pm, Cirino Aveni avrebbe inserito dati falsi nel sistema sanitario regionale, consentendo il rilascio dela chi non ne aveva diritto. Le indagini sono state avviate dai carabinieri del NAS, che hanno scoperto una discrepanza tra le dosi disomministrate e quelle effettivamente ricevute da Cirino Aveni.