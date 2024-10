Perché Dovbyk non gioca Roma-Torino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma in emergenza per la partita contro il Torino, posticipo del turno infrasettimanale che i giallorossi giocheranno in un Olimpico caldissimo Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)in emergenza per la partita contro il, posticipo del turno infrasettimanale che i giallorossi giocheranno in un Olimpico caldissimo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Perchétitolare Roma-Torino: infortunio o scelta tecnica?; PerchéRoma-Torino|Serie A; Chie chi no nei posticipi: Dia, Mancini, Cristante, Pellegrini, Colpani, Vlasic e occhio asta bene ma vuole giocare a tutti i costi;infortunato, l'attaccante torna a Roma: i tempi di recupero; Infortunio per. Shomurodov o la "DySou" le alternative in attacco della Roma; Approfondisci 🔍

Perché Dovbyk non gioca Roma-Torino

(calciomercato.com)

Roma in emergenza per la partita contro il Torino, posticipo del turno infrasettimanale che i giallorossi giocheranno in un Olimpico caldissimo con la Curva Sud.

Roma, Dovbyk in dubbio per il Torino: problema al ginocchio, le condizioni

(calcionews24.com)

Le ultime sulle condizioni fisiche di Artem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma, in vista della sfida di Serie A contro il Torino C’è preoccupazione in casa Roma sulle condizioni di Artem Dovbyk. L’ ...

Roma, Dovbyk: problema al ginocchio, le condizioni

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 58 In casa Roma c’è apprensione per le condizioni di Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino che potrebbe saltare la sfida contro il Torino a causa di un fastidio al ginocchio. Nonostante ...

Dovbyk a rischio per Roma-Torino: fastidio al ginocchio, stamattina il provino decisivo. Pronto Shomurodov

(ilmessaggero.it)

Per rialzarsi Ivan Juric farà affidamento sui migliori. Non c'è spazio per il turnover perché di fronte c'è l'ostico Torino di Vanoli che arriva all'Olimpico con 4 punti in più della Roma. Ieri non si ...