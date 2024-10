Pallamano, Serie A Gold: Junior Fasano superata sconfitta in trasferta a Conversano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il primo derby stagionale, valido per la nona giornata della Serie A Gold (Pallamano), va al Conversano, che al Pala San Giacomo supera la Junior Fasano con il punteggio di 25-16. Decisivo per i biancoverdi il quarto d'ora finale, dopo che nelle fasi precedenti per lunghi e combattuti tratti Brindisireport.it - Pallamano, Serie A Gold: Junior Fasano superata sconfitta in trasferta a Conversano Leggi tutto 📰 Brindisireport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il primo derby stagionale, valido per la nona giornata della), va al, che al Pala San Giacomo supera lacon il punteggio di 25-16. Decisivo per i biancoverdi il quarto d'ora finale, dopo che nelle fasi precedenti per lunghi e combattuti tratti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: Conversano detta i ritmi dopo l'infrasettimanale, Merano passa a Bressanone; Lain campo | Risultati e match report; Turno infrasettimanale in: si gioca il mercoledì dei derby;: Junior Fasano superata sconfitta in trasferta a Conversano; Lagioca l'8^ giornata: la capolista Conversano fa visita al Bolzano;: Conversano e Cassano Magnago alzano il ritmo, pari ed emozioni in Cingoli-Eppan; Approfondisci 🔍

Pallamano, Conversano e Cassano Magnago non sbagliano in Serie A Gold. Pari fra Macagi Cingoli e Sparer Eppan

(oasport.it)

L'8a giornata della Serie A Gold 2024-2025 di pallamano, fatta eccezione per il posticipo del prossimo 12 novembre tra Junior Fasano e Raimond Sassari, è ...

Pallamano Serie A gold. Macagi Cingoli, una gara da vincere

(ilrestodelcarlino.it)

Sommario: L'allenatore Palazzi prepara la Macagi Cingoli per la sfida contro l'Eppan, puntando alla vittoria per risollevarsi da una serie di sconfitte.

Pallamano, Conversano continua nella sua marcia nella Serie A Gold. Ok Pressano e Sassari

(oasport.it)

La Serie A Gold 2024-2025 di pallamano ha mandato in archivio, in attesa del posticipo fra Bressanone e Cassano Magnago (22 ottobre h 19), un'altra ...

Pallamano Pressano cede nel finale a Siracusa: 33-27

(ladigetto.it)

La squadra trentina è uscita sconfitta ma punta subito ad un pronto riscatto: mercoledì, al Palavis sarà turno infrasettimanale contro i marchigiani del Cingoli ...