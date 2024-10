Ospedale del Valdarno, al via i lavori di riqualificazione energetica dell’illuminazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cominciano oggi i lavori di riqualificazione energetica che riguarderanno l’Ospedale del Valdarno. Un’opera che coinvolgerà 435 apparecchi illuminanti esterni e 1.162 corpi illuminanti interni che verranno sostituti da corpi illuminanti di ultima generazione che garantiranno un risparmio Arezzonotizie.it - Ospedale del Valdarno, al via i lavori di riqualificazione energetica dell’illuminazione Leggi tutto 📰 Arezzonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cominciano oggi idiche riguarderanno l’del. Un’opera che coinvolgerà 435 apparecchi illuminanti esterni e 1.162 corpi illuminanti interni che verranno sostituti da corpi illuminanti di ultima generazione che garantiranno un risparmio

Ospedale del Valdarno: partita la riqualificazione energetica dell’illuminazione. Investimento da 820mila euro

(valdarnopost.it)

Sono iniziati oggi all’ospedale Santa Maria alla Gruccia i lavori di riqualificazione energetica di tutta l’illuminazione del monoblocco. Si lavorerà alla sostituzione di 435 apparecchi illuminanti es ...

