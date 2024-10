Ilnapolista.it - «Osimhen, resti al Galatasaray fino a giugno?» La risposta del nigeriano (VIDEO)

Leggi tutto đź“° Ilnapolista.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Victor, autore di un gol nella vittoria delcontro il Besiktas per 2-1, lasciando lo stadio a fine gara, ha ricevuto una domanda da parte di uno dei tifosi che lo aspettava. «al?» LadelAll’attaccante di proprietà del Napoli, ma in pto in Turchia, è stato chiesto: «al?» La suaè stata: «Certamente, resto qui!». C’erano dubbi, infatti, chepotesse lasciare ilqualora qualche club lo avesse acquistato a gennaio, liberandolo definitivamente dal Napoli. Ma ilha chiarito la situazione, almeno per ora. Sezonun ikinci yar?s? burada m?s?n? – Victor: “Evet buraday?m.” (@tvfutbolplus) pic.twitter.