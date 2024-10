Oltre 4 chili di droga in casa: tre arresti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tre uomini di 54, 47 e 46 anni, cittadini marocchini, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso a Baranzate. Gli agenti del commissariato Scalo Romana, a seguito di un’attività di osservazione finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato un appartamento nel quale i tre custodivano droga. Intorno alle 10.30 della mattina, hanno visto il 54enne uscire dal palazzo, prendere la sua auto e dirigersi verso Milano. Poco dopo lo hanno fermato, trovandolo in possesso di un mazzo di chiavi dell’appartamento dal quale era uscito poco prima. Nell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto il fratello 47enne dell’uomo e in un mobile della cucina 15 sacchetti di cocaina per un totale di 1,187 chili, un chilo di eroina suddiviso in due panetti, ulteriori 2,226 chili di cocaina e due bilancini di precisione. Ilgiorno.it - Oltre 4 chili di droga in casa: tre arresti Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tre uomini di 54, 47 e 46 anni, cittadini marocchini, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso a Baranzate. Gli agenti del commissariato Scalo Romana, a seguito di un’attività di osservazione finalizzata al contrasto dello spaccio di, hanno individuato un appartamento nel quale i tre custodivano. Intorno alle 10.30 della mattina, hanno visto il 54enne uscire dal palazzo, prendere la sua auto e dirigersi verso Milano. Poco dopo lo hanno fermato, trovandolo in possesso di un mazzo di chiavi dell’appartamento dal quale era uscito poco prima. Nell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto il fratello 47enne dell’uomo e in un mobile della cucina 15 sacchetti di cocaina per un totale di 1,187, un chilo di eroina suddiviso in due panetti, ulteriori 2,226di cocaina e due bilancini di precisione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diin casa: tre arresti; I due fratelli (e il socio) in manette: in casadi cocaina ed eroina; In casadie nel materasso 15mi­la euro in contanti: tre pusher arrestati; Baranzate (MI),die 15mila euro in casa: 3 arresti della Polizia di Stato; Casa adibita a serra: dentro 30 piante, 4,5di marijuana e 6mila euro - FOTO; Trovato con 15di: ammette il possesso e resta in carcere; Approfondisci 🔍

Oltre 4 chili di droga in casa: tre arresti

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

I due fratelli (e il socio) in manette: in casa oltre 4 chili di cocaina ed eroina

(milanotoday.it)

L'ultimo a finire in manette è stato il 46enne, che è rincasato proprio mentre gli agenti stavano passando al setaccio l'abitazione. L'uomo, che ha aperto con le sue chiavi, è stato trovato in ...

Baranzate (MI), oltre 4 chili di droga e 15mila euro in casa: 3 arresti

(msn.com)

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2024 – La Polizia di Stato di Milano ieri ha arrestato tre cittadini marocchini di 54, 47 e 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i ...

Baranzate (Mi), oltre 4 kgdi droga e 15mila € in casa: 3 arresti

(ilmetropolitano.it)

hanno individuato a Baranzate (Mi) in via Nazario Sauro, un appartamento quale luogo di detenzione di sostanza stupefacente ...