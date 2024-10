Olly si racconta a Soundcheck: ‘Sono un grande fan di Bennato, Britti, De André e Tenco’ (Di giovedì 31 ottobre 2024) Primo in classifica da quattro settimane con quel “Per due come noi” che lo vede a tu per tu con Angelina Mango, Olly si accomoda sulla poltrona di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, con molte novità da raccontare. Innanzitutto, il nuovo album “Tutta vita”, uscito la settimana scorsa, poi quel Lo Rifarò Lo Rifaremo Tour all’insegna del sold-out che lo vede impegnato pure al Fabrique il 2 e 3 dicembre. Federico, già sulla carta l’incontro con Angelina prometteva scintille “Già, anche se, secondo me, fra noi c’è stata una componente in più: l’emozione, l’affinità sul palco. Qualcosa di ultra-emozionante già provata in studio appena ci siamo trovati. Quotidiano.net - Olly si racconta a Soundcheck: ‘Sono un grande fan di Bennato, Britti, De André e Tenco’ Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Primo in classifica da quattro settimane con quel “Per due come noi” che lo vede a tu per tu con Angelina Mango,si accomoda sulla poltrona di, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, con molte novità dare. Innanzitutto, il nuovo album “Tutta vita”, uscito la settimana scorsa, poi quel Lo Rifarò Lo Rifaremo Tour all’insegna del sold-out che lo vede impegnato pure al Fabrique il 2 e 3 dicembre. Federico, già sulla carta l’incontro con Angelina prometteva scintille “Già, anche se, secondo me, fra noi c’è stata una componente in più: l’emozione, l’affinità sul palco. Qualcosa di ultra-emozionante già provata in studio appena ci siamo trovati.

