Gaeta.it - Nuovo progetto educativo di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti: “Il risparmio che fa scuola” per 600.000 studenti

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasione della celebrazione della 100ª Giornata Mondiale deldanno il via a una nuova edizione del“Ilche fa”. L’iniziativa, che si propone di promuovere la cultura dele della cittadinanza economica tra le nuove generazioni, ha l’ambizioso obiettivo di formare, famiglie e insegnanti fino al 2029. Dopo i successi ottenuti dalla prima edizione, ora il programma si evolve ulteriormente per aiutare i giovani a diventare cittadini consapevoli e responsabili in una società complessa. Obiettivi e sviluppo del“Ilche fa” si sviluppa in un arco di tempo di cinque anni e si rivolge a un vasto pubblico che comprendedi ogni grado scolastico, docenti e famiglie. Il primo ciclo dal 2018 al 2021 ha coinvolto circa 600.