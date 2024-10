Bergamonews.it - Morì cadendo dalla motoslitta durante un’escursione: la guida condannata a 10 mesi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Costa Volpino. Una condanna a 10con pena sospesa e un risarcimento di 530mila euro alla famiglia della vittima: 180mila euro per ognuno dei due figli e 170mila per la moglie. Questa la sentenza emessa nei confronti di N.R., 35 anni, accusato di omicidio colposo per la morte di Flamur Krasniqi, 40 anni, venditore svizzero della Volkswagen. L’uomo era deceduto in seguito a un incidente con unasul monte Pora,notturnata dall’imputato. I fatti risalgono al 9 febbraio 2020, quando un gruppo di venditori di auto svizzeri era arrivato al rifugio Magnolini nell’ambito di una gita aziendale. I partecipanti nel pomeriggio avevano effettuatoin: divisi in due gruppi, dopo un breve briefing avevano affrontato il percorso in fila indiana perché parecchi di loro non avevano maito un mezzo da neve.