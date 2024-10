Montesarchio, questione mensa: estese le agevolazioni tariffarie (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco Carmelo Sandomenico, l’assessore all’Istruzione Marcella Sorrentino e i componenti dell’amministrazione comunale, dando seguito a quanto stabilito nell’ ultimo incontro sulla questione mensa con i rappresentanti dei genitori e degli istituti comprensivi cittadini hanno avuto un nuovo confronto nella giornata di oggi. In questa sede, è stato comunicato che, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria sulla base dei dati, quantitativi e qualitativi, del servizio mensa, definiti e consolidati con l’avvio del servizio, l’Amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze di bilancio, ha disposto un’ulteriore estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni tariffarie. In particolare, ferme restando le tariffe già applicate per le fasce di ISEE fino a 15. Anteprima24.it - Montesarchio, questione mensa: estese le agevolazioni tariffarie Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco Carmelo Sandomenico, l’assessore all’Istruzione Marcella Sorrentino e i componenti dell’amministrazione comunale, dando seguito a quanto stabilito nell’ ultimo incontro sullacon i rappresentanti dei genitori e degli istituti comprensivi cittadini hanno avuto un nuovo confronto nella giornata di oggi. In questa sede, è stato comunicato che, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria sulla base dei dati, quantitativi e qualitativi, del servizio, definiti e consolidati con l’avvio del servizio, l’Amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze di bilancio, ha disposto un’ulteriore estensione dell’ambito di applicazione delle. In particolare, ferme restando le tariffe già applicate per le fasce di ISEE fino a 15.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:le agevolazioni tariffarie; Approfondisci 🔍

Montesarchio, il Comune rivede le tariffe del servizio mensa

(ntr24.tv)

Il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, l’assessore all’Istruzione Marcella Sorrentino e i componenti dell’amministrazione comunale, dando seguito a quanto stabilito nell’ ultimo incontro sull ...

Montesarchio, mensa scolastica al via. Ma l'opposizione: «Sfumati i fondi Pnrr»

(ilmattino.it)

«Proprio nei giorni in cui sollevavamo critiche sui ritardi nella partenza e sui costi del servizio mensa scolastica, arriva l'ennesima doccia fredda per i cittadini di Montesarchio. Il Comune ...

Montesarchio, il gruppo consiliare di minoranza propone riduzione del costo del ticket mensa scolastica

(ntr24.tv)

Oggi il gruppo consiliare di minoranza “Futuro per Montesarchio” composto da Annalisa Clemente, Ilaria Caturano, Gaetano Mauriello, Nicola Striani e Antonino Maffei ha protocollato una richiesta urgen ...

Montesarchio – “Servizio mensa fermo al palo”, la segnalazione della minoranza

(ilsannioquotidiano.it)

la variazione di bilancio posta in essere per finanziamenti relativi alla mensa scolastica. Seppure il gruppo di minoranza “Futuro per Montesarchio” si sia dichiarato soddisfatto per l ...