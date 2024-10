Migranti ai confini, tra Italia e Slovenia si torna a discutere di riammissioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) TRIESTE - Era da un po' di tempo che il dibattito sulla rotta balcanica non considerava apertamente le riammissioni così come fatto invece in occasione del vertice tra Italia e Slovenia, tenutosi a Brdo nei giorni scorsi. Un tema, quello che le associazioni che si occupano di accoglienza hanno Triesteprima.it - Migranti ai confini, tra Italia e Slovenia si torna a discutere di riammissioni Leggi tutto 📰 Triesteprima.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) TRIESTE - Era da un po' di tempo che il dibattito sulla rotta balcanica non considerava apertamente lecosì come fatto invece in occasione del vertice tra, tenutosi a Brdo nei giorni scorsi. Un tema, quello che le associazioni che si occupano di accoglienza hanno

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ai, trae Slovenia si torna a discutere di riammissioni; Le foto di Exodos-Exit: volti e storie dietro il viaggio dei, dopo la Germania l’Olanda, effetto domino sui controlli alle frontiere: Schengen è in ...; La crisi deial confine tra Francia e; Da fortezza a prigione, l’Ue sempre più dura con i; Da oggi in Germania i controlli anti-ai

MIGRANTI/ Quella difesa dei confini che a qualcuno continua a non piacere

(ilsussidiario.net)

La vicenda migranti e Albania ha riacceso lo scontro tra alcuni magistrati e il governo. Ora il caso dei “paesi sicuri” tornerà nuovamente in Cgue ...

Controlli ai confini con la Slovenia, 32 arresti in un mese tra cui 24 passeur

(msn.com)

TRIESTE - Sono 32 gli arresti eseguiti nell'ultimo mese (dal 18 settembre al 14 ottobre 2024) dalla polizia di frontiera di Trieste, frutto dei controlli ai confini con la Slovenia: ...

Migranti: i numeri degli sbarchi in Italia

(affaritaliani.it)

Quanti sono, da dove arrivano, le analisi ed i confronti con gli anni precedenti. ecco il report del Ministero dell'interno ...

Migranti, Meloni: io minacciata morte, centri Albania funzioneranno

(informazione.it)

I centri in Albania 'funzioneranno' e sono 'la chiave di volta nella gestione dei flussi non solamente italiani' e per questo l'intesa 'riscuote tanta attenzione da parte dell'Ue, l'Europa guarda con ...