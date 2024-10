Lanazione.it - Malore fatale sul lavoro, muore a 64 anni mentre raccoglie i rifiuti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Capalbio (Grosseto), 31 ottobre 2024 – Unstava svolgendo il suo. E’ morto così GiBalocchi, 64, dipendente di Sei Toscana. Il fatto è accaduto questa mattina, 31 ottobre, a Capalbio. L’uomo stava effettuando la raccoltaper conto dell’azienda che si occupa dei servizi ambientali nel comune maremmano, quando ha capito che qualcosa non andava. Balocchi si trovava alla guida del suo mezzo. Ha accostato a bordo strada, ma non ha fatto in tempo a chiamare i soccorsi. I passanti lo hanno notato quando non c’era già più nulla da fare: inutile anche l’intervento dell’elisoccorso. "È con profondo dolore che Sei Toscana conferma il decesso di un proprio dipendente durante lo svolgersi del servizio nel comune di Capalbio.