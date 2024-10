Luca Bizzarri bloccato per 3 ore e mezza sul treno partito da Torino: "Citofonare a Salvini" (Di giovedì 31 ottobre 2024) C'era anche Luca Bizzarri sul Frecciarossa partito alle 15:50 di ieri, mercoledì 30 ottobre, da Torino Porta Susa e diretto a Napoli. Un guasto al locomotore, avvenuto intorno alle 18 nei pressi di Savena-Idice, nel bolognese, ha causato un rallentamento che ha fatto diventare il viaggio una vera Torinotoday.it - Luca Bizzarri bloccato per 3 ore e mezza sul treno partito da Torino: "Citofonare a Salvini" Leggi tutto 📰 Torinotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) C'era anchesul Frecciarossaalle 15:50 di ieri, mercoledì 30 ottobre, daPorta Susa e diretto a Napoli. Un guasto al locomotore, avvenuto intorno alle 18 nei pressi di Savena-Idice, nel bolognese, ha causato un rallentamento che ha fatto diventare il viaggio una vera

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:3 ore sul treno: "Lo spettacolo è annullato. Viva il ministro dei Trasporti";per 3 ore e mezza sul treno: “Citofonare Salvini”. Il Torino-Firenze è dovuto tornare …;per 3 ore e mezza sul treno partito da Torino: "Citofonare a Salvini";3 ore nel treno in ritardo: «Lo spettacolo è annullato. Evviva il ministro dei trasport; Lo sfogo disull'alta velocità: 'Fermo da tre ore, citofonate a Salvini';in treno per tre ore: “Viva il ministero delle Infrastrutture”; Approfondisci 🔍

Lo sfogo di Luca Bizzarri bloccato sull'alta velocità: "Fermo da tre ore, citofonate a Salvini"

(tg.la7.it)

Con una serie di reel sul suo account Instagram Luca Bizzarri ha raccontato la sua odissea in treno sulla linea dell'alta velocità tra Bologna e Santa Maria Novella. Lo sfogo di Bizzarri Partito da ...

Luca Bizzarri bloccato per 3 ore e mezza sul treno partito da Torino: "Citofonare a Salvini"

(torinotoday.it)

C'era anche Luca Bizzarri sul Frecciarossa partito alle 15:50 di ieri, mercoledì 30 ottobre, da Torino Porta Susa e diretto a Napoli. Un guasto al locomotore, avvenuto intorno alle 18 nei pressi di ...

Luca Bizzarri bloccato 3 ore nel treno in ritardo: «Lo spettacolo è annullato. Evviva il ministro dei trasporti»

(msn.com)

«Il capotreno mi ha appena detto che potrei non riuscire ad arrivare a fare lo spettacolo». È ciò che ha raccontato Luca Bizzarri ...

Luca Bizzarri bloccato per 3 ore e mezza sul treno: “Citofonare Salvini”. Il Torino-Firenze è dovuto tornare indietro

(informazione.it)

TORINO L’odissea dei viaggiatori sul Frecciarossa partito ieri alle 15,50 da Torino Porta Susa e diretto a Napoli: oltre otto ore per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il treno ...