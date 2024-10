Liverpool, Man Utd, Arsenal e Tottenham scoprono i prossimi avversari (Di giovedì 31 ottobre 2024) Breaking: Una vista generale del trofeo Carabao Cup prima della partita del secondo turno della Carabao Cup tra Doncaster Rovers ed Everton al Keepmoat Stadium il 30 agosto 2023 a Doncaster, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images) Mercoledì sera si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Coppa EFL 2024/25, con le squadre ormai irresistibilmente vicine a raggiungere Wembley. I detentori del Liverpool stanno ancora andando forte dopo aver superato una dura squadra del Brighton 3-2 fuori casa, mentre il Newcastle ha battuto comodamente il Chelsea 2-0 in casa per mantenere viva la loro lunga caccia al trofeo. Anche il Manchester United è nel cappello dopo aver iniziato l’era post-Erik ten Hag con una sconfitta per 5-2 sul Leicester sotto la guida dell’allenatore ad interim Ruud van Nistelrooy. Leggi tutto 📰 Justcalcio.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Breaking: Una vista generale del trofeo Carabao Cup prima della partita del secondo turno della Carabao Cup tra Doncaster Rovers ed Everton al Keepmoat Stadium il 30 agosto 2023 a Doncaster, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images) Mercoledì sera si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Coppa EFL 2024/25, con le squadre ormai irresistibilmente vicine a raggiungere Wembley. I detentori delstanno ancora andando forte dopo aver superato una dura squadra del Brighton 3-2 fuori casa, mentre il Newcastle ha battuto comodamente il Chelsea 2-0 in casa per mantenere viva la loro lunga caccia al trofeo. Anche il Manchester United è nel cappello dopo aver iniziato l’era post-Erik ten Hag con una sconfitta per 5-2 sul Leicester sotto la guida dell’allenatore ad interim Ruud van Nistelrooy.

