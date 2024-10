L’abuso d’ufficio non è più reato, scatta l’archiviazione per la governatrice dell’Umbria Tesei (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’abuso d’ufficio non è più un reato, “grazie” alle riforme varate dal governo per mano del ministro Carlo Nordio. E sono molti gli ammiratori pubblici, finiti sotto il faro delle procure italiane, che hanno tirato più di un sospiro di sollievo per la sua cancellazione. Tra questi, probabilmente, anche l’attuale governatrice dell’Umbria e ricandidata alle prossime regionali con il centrodestra, Donatella Tesei. Tesei indagata da dicembre 2023 La presidente, infatti, nel dicembre del 2023 era stata iscritta dalla procura di Perugia nel registro degli indagati, insieme con l’assessora al Bilancio, programmazione europea e turismo, Paola Urbani Agabiti, proprio per un supposto abuso d’ufficio. Tuttavia il procuratore Raffaele Cantone nei giorni scorsi ha dovuto richiedere al Gip l’archiviazione del fascicolo. Lanotiziagiornale.it - L’abuso d’ufficio non è più reato, scatta l’archiviazione per la governatrice dell’Umbria Tesei Leggi tutto 📰 Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)non è più un, “grazie” alle riforme varate dal governo per mano del ministro Carlo Nordio. E sono molti gli ammiratori pubblici, finiti sotto il faro delle procure italiane, che hanno tirato più di un sospiro di sollievo per la sua cancellazione. Tra questi, probabilmente, anche l’attualee ricandidata alle prossime regionali con il centrodestra, Donatellaindagata da dicembre 2023 La presidente, infatti, nel dicembre del 2023 era stata iscritta dalla procura di Perugia nel registro degli indagati, insieme con l’assessora al Bilancio, programmazione europea e turismo, Paola Urbani Agabiti, proprio per un supposto abuso. Tuttavia il procuratore Raffaele Cantone nei giorni scorsi ha dovuto richiedere al Gipdel fascicolo.

