La scarpetta diventa chic: gustare il sugo fino all'ultimo boccone di pasta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Alzi la mano chi non ha mai pensato di fare laal ristorante. Se si dovesse descrivere con un gesto “l’italianità a tavola” la mitica puccia col pane a fine pasto sarebbe certamente uno dei candidati più credibili. Eppure, secondo una ricerca multi-paese commissionata da Barilla, laè il secondo comportamento più evitato in occasioni formali, nonché il secondo di cui si sente più la mancanza. Regole strane quelle del galateo, alcune nate da necessità pratiche, come non tenere i gomiti sul tavolo: nei castelli e grandi palazzi medievali, infatti, la tavola su cui si consumava il pasto era un’asse di legno appoggiata su dei cavalletti, dove i commensali mangiavano tutti seduti su un lato per facilitare il lavoro dei domestici nel servire le portate.