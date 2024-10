Lanazione.it - La Raule e i ’Furiosi sensi’

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Che sia una scrittrice brillante, la spezzina Susanna, non ha più bisogno di dimostrarlo. Esce oggi l’ultimo suo lavoro, ‘Furiosi Sensi – La quinta indagine del Commissario– disponibile su tutte le piattaforme online – che verrà presentato poi, per la prima volta, alla libreria Liberi Tutti alle 18 di venerdì 8 novembre. Il bene che continui a esprimersi, però, è che garantisce ai lettori un nuovo prodotto sempre di alta qualità. Lo scenario è quello spezzino e nel testo c’è pure qualche stralcio di dialetto oltre che riferimenti reali, come la casa torre di via Biassa, dove però, almeno per ora, non ha ancora aperto un kebabbaro come nel romanzo. "La maggior parte delle location descritte nel libro – spiega– esiste veramente ed è abbastanza simile a come è raccontata, ma con importanti differenze.