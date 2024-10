La legge di Lidia Poët 2, quando i diritti delle donne diventano il motore di un racconto retrò (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 30 ottobre è arrivata su Netflix la seconda stagione de La legge di Lidia Poët, la serie diretta da Matteo Rovere con Matilda De Angelis. Il fulcro dell'intero racconto è la libertà delle donne, la possibilità di avere gli stessi diritti degli uomini, tra un caso e l'altro da risolvere. Fanpage.it - La legge di Lidia Poët 2, quando i diritti delle donne diventano il motore di un racconto retrò Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 30 ottobre è arrivata su Netflix la seconda stagione de Ladi, la serie diretta da Matteo Rovere con Matilda De Angelis. Il fulcro dell'interoè la libertà, la possibilità di avere gli stessidegli uomini, tra un caso e l'altro da risolvere.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ladifinalmente ingrana: la recensione della stagione 2; Ladi2, recensione: Matilda De Angelis è la nostra Signora in giallo; Festa del Cinema Roma. Luca Zingaretti dirige “La casa degli sguardi”, in sala anche “Il ragazzo dai pantaloni rosa” e “Ladi2”; Ladi2, trailer e poster della nuova stagione in arrivo su Netflix; Matilda De Angelis torna con Ladi2;tornerà con una seconda stagione, ecco quando; Approfondisci 🔍