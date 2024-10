Jimmy Fallon a Andrea Bocelli: “Le Kardashian litigano per te!” (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Andrea, hai fatto litigare la famiglia Kardashian per la tua voce!", così il comico Jimmy Fallon ospitando il tenore italiano al "Jimmy Fallon Night Show".Settima apparizione nel programma per il cantante, con inserto di Kim Kardashian che lamenta come la sorella Kourtney le abbia rubato sia la location (l'Italia) sia la voce per le sue nozze: Bocelli appunto. Che sta al gioco e ribatte "sono deluso perché non mi hanno voluto come fidanzato". Bocelli è impegnato in un tour per presentare il suo ultimo album "Duets". Ilfogliettone.it - Jimmy Fallon a Andrea Bocelli: “Le Kardashian litigano per te!” Leggi tutto 📰 Ilfogliettone.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ", hai fatto litigare la famigliaper la tua voce!", così il comicoospitando il tenore italiano al "Night Show".Settima apparizione nel programma per il cantante, con inserto di Kimche lamenta come la sorella Kourtney le abbia rubato sia la location (l'Italia) sia la voce per le sue nozze:appunto. Che sta al gioco e ribatte "sono deluso perché non mi hanno voluto come fidanzato".è impegnato in un tour per presentare il suo ultimo album "Duets".

Jimmy Fallon a Andrea Bocelli: "Le Kardashian litigano per te!"

Roma, 30 ott. (askanews) - "Andrea, hai fatto litigare la famiglia Kardashian per la tua voce!", così il comico Jimmy Fallon ospitando il tenore italiano al "Jimmy Fallon Night Show". Settima apparizi ...

Tutti pazzi per Andrea Bocelli ospite del Jimmy Fallon show: "Peccato per le Kardashian"

Andrea Bocelli è stato il grande mattatore dell'ultima puntata del "Jimmy Fallon Night Show" tra gag, aneddoti sulle celebrities e il siparietto sulle sorelle Kardashian ...

Da Jimmy Fallon a Leonardo Di Caprio, l’America pazza di Andrea Bocelli

"Welcome back, welcome back, welcome back!", così Jimmy Fallon introduce Andrea Bocelli, amico ed ospite nella sua trasmissione cult The Tonight Show, tappa ...

Bocelli da Jimmy Fallon: “Celine Dion mi disse: ‘Se Dio avesse una voce avrebbe la tua’”

L'America è pazza di Andrea Bocelli: parola di Jimmy Fallon, conduttore di 'The Tonight Show', famoso programma che va in onda sulla NBC. "Bentornato Andrea, ...