IT Maison: il nuovo ristorante all day dining di Milano con un tocco internazionale (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Milano, nel cuore del quartiere Brera, ha aperto le porte IT Maison, un ristorante concepito per offrire un'esperienza gastronomica unica sia agli ospiti del Boutique Hotel VMaison sia a un pubblico più ampio. Questo locale di all day dining è il frutto della visione di Alessio Matrone e Danilo Caruso, già noti per il loro brand di ristoranti internazionali IT, che vanta sedi a Ibiza, Londra, Milano, Porto Cervo e Tulum. Con una proposta che combina comfort e convivialità, IT Maison si propone di essere una vera e propria oasi di tranquillità, dove gli ospiti possono sentirsi a casa mentre degustano piatti preparati con ingredienti di alta qualità. Al timone della cucina troviamo l'Executive Chef Romualdo Palladino, supportato dall'Head Chef Alex Pochynok.

IT Maison: il nuovo ristorante a Milano che trasforma ogni pasto in un'esperienza familiare

IT Maison è il nuovo ristorante all’interno del Boutique Hotel VMaison nel quartiere di Brera a Milano. Un luogo pensato per far sentire gli ospiti come a casa ...

Apre IT Maison, il nuovo ristorante all day dining a Milano

In Brera apre IT Maison, un ristorante all day dining nel Boutique Hotel VMaison. Con un menu internazionale curato dall'executive chef Palladino, offre un'esperienza gastronomica e cocktail innovativ ...

