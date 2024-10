Istituto Nostra Signora, benedizione dell'arcivescovo per il conferimento dell'incarico alla nuova preside (Di giovedì 31 ottobre 2024) Celebrazione speciale, mercoledì 30 ottobre, nella chiesa dello Spirito Santo, per il conferimento di un nuovo incarico relativo all’Istituto scolastico Nostra Signora, della compagnia di Maria Nostra Signora. Durante la messa solenne L’arcivescovo Tommaso Valentinetti ha benedetto l’invio in Ilpescara.it - Istituto Nostra Signora, benedizione dell'arcivescovo per il conferimento dell'incarico alla nuova preside Leggi tutto 📰 Ilpescara.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Celebrazione speciale, mercoledì 30 ottobre, nella chiesao Spirito Santo, per ildi un nuovorelativo all’scolasticoa compagnia di Maria. Durante la messa solenne L’Tommaso Valentinetti ha benedetto l’invio in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: IRCCS OASI DI TROINA: NUOVO CENTRO DI NEURORIABILITAZIONE “DI LOURDES”; Festa didel Monte Carmelo: al Carmine la Santa Messa e ladei malati; Parrocchiadi Fatima – festa in onore della Madonna. La celebrazione del 13 maggio – LE FOTO; Papua Nuova Guinea, un missionario: l'arrivo del Papa carezza per l'anima; Folla di fedeli a Nettuno in Processione, Monsignor Semeraro: Abbiamo una Madre; Mandas, una residenza per anziani al posto dell’asilo -; Approfondisci 🔍

Inaugurato a Nizza Monferrato un nuovo micronido

(atnews.it)

Sabato 19 ottobre a Nizza Monferraro è stato inaugurato il micronido “I tesori di Main” come nuova opera educativa della Casa “Nostra Signora delle ...

Nostra Signora della Neve

(wikiwand.com)

Il titolo di Madonna della Neve risale ai primi secoli della Chiesa cattolica ed è legato alla nascita della basilica di Santa Maria Maggiore in Roma. L'antica chiesa fu atterrata al tempo di Sisto ...

Nostra Signora dei Turchi

(comingsoon.it)

Nostra Signora dei Turchi è un film di genere drammatico del 1968, diretto da Carmelo Bene, con Carmelo Bene e Lydia Mancinelli. Durata 142 minuti. Distribuito da I.F.C..

NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

(comingsoon.it)

NOSTRA SIGNORA DI FATIMA è un film di genere religioso del 1952, diretto da John Brahm, con Frank Silvera e Sherry Jackson. Durata 102 minuti. Distribuito da WB - WARNER HOME VIDEO (GLI SCUDI).