Il sindaco ai lavori socialmente utili dopo il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza: “Non sbaglierò più” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il sindaco di Valbondione (Bergamo) sta effettuando i lavori socialmente nel comune di Clusone dopo che gli è stata ritirata la patente per tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Queste le sue parole sui social: "Ho sbagliato, non mi nascondo, ma non succederà più". Fanpage.it - Il sindaco ai lavori socialmente utili dopo il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza: “Non sbaglierò più” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildi Valbondione (Bergamo) sta effettuando inel comune di Clusoneche gli è stata ritirata laper tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Queste le sue parole sui social: "Ho sbagliato, non mi nascondo, ma non succederà più".

Nel settembre 2020 a Walter Semperboni, all'epoca vicesindaco, era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.

