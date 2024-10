Il Napoli del sergente Conte aspetta Lobotka (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Napoli di Conte capolista: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Antonio Conte lo sta rifacendo. È il suo piano di occupazione, la sua strategia di conquista: prima ti entra in testa, poi entra in campo, infine entra in classifica. Finge di essere arrivato in cima per caso, perché gli altri sono più forti, e poi ci rimane. Lo fece con la Juve 2011-12 che non vinceva uno scudetto da 9 anni, con l’Inter 2020-21 che aspettava un titolo da 11 e ora lo sta rifacendo con un Napoli raccolto tra le macerie di un campionato terminato a 41 punti dalla vetta. Il suo lavoro è cominciato dalla testa, per rimuovere i depositi di quel fallimento. Leggi tutto 📰 Terzotemponapoli.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildicapolista: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Antoniolo sta rifacendo. È il suo piano di occupazione, la sua strategia di conquista: prima ti entra in testa, poi entra in campo, infine entra in classifica. Finge di essere arrivato in cima per caso, perché gli altri sono più forti, e poi ci rimane. Lo fece con la Juve 2011-12 che non vinceva uno scudetto da 9 anni, con l’Inter 2020-21 cheva un titolo da 11 e ora lo sta rifacendo con unraccolto tra le macerie di un campionato terminato a 41 punti dalla vetta. Il suo lavoro è cominciato dalla testa, per rimuovere i depositi di quel fallimento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Una voce didal passato, aora sanno cosa li: "Nella storia ci restano i vincenti"; Ilal fantacalcio: i titolari, chi prendere e chi evitare; Antoniosi gode Capri prima del sì al

L'evoluzione di Conte: dagli schemi ripetuti al nuovo Napoli camaleontico

(sport.sky.it)

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Napoli vince il suo primo scontro diretto. Quattro punti in trasferta contro Thiago Motta e Fonseca. Chi si aspettava una frenata è rimasto deluso. Ma questo ...

Napoli, cosa c'è dietro il silenzio di Conte: insoddisfatto dal mercato, si aspetta subito due acquisti

(msn.com)

Certo è che Conte non è stato soddisfatto. Per il risultato, per la prestazione, per i concetti non espressi come ci si aspettava. Il suo Napoli è apparso un po' scarico e soprattutto non ha ...

Napoli, tutte le luci sulla capolista dei primati: sarà più forte se gli acquisti ripagano il club

(napoli.repubblica.it)

L’ultima domenica di ottobre ha chiarito il futuro del Napoli. Gli impone un ruolo. Senza giocare, comodamente seduto in poltrona, ora sa che deve lottare per lo scudetto. Non può nascondersi. L’esplo ...

Napoli, nuovo ruolo per Neres: Conte ha deciso

(napolicalciolive.com)

Il sergente Conte ha fatto ritrovare stabilità in campo e fuori ad ogni singolo calciatore: spunta la variabile tattica per vedere Neres in campo dal primo minuto. Napoli, la decisione di Conte su ...