Il disastro scritto nelle Stellantis, i numeri del flop (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un disastro, Stellantis. Dal quale non si esce. Elkann preferisce seguire la Ferrari in Messico piuttosto che prepararsi all’audizione in Parlamento, davanti a cui ha dato forfait. Stellantis è in un mare di guai. Non c’entra, o magari c’entrano solo in parte, le tensioni col governo né le decisioni in manovra sui fondi per l’auto Il disastro scritto nelle Stellantis, i numeri del flop L'Identità. Lidentita.it - Il disastro scritto nelle Stellantis, i numeri del flop Leggi tutto 📰 Lidentita.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un. Dal quale non si esce. Elkann preferisce seguire la Ferrari in Messico piuttosto che prepararsi all’audizione in Parlamento, davanti a cui ha dato forfait.è in un mare di guai. Non c’entra, o magari c’entrano solo in parte, le tensioni col governo né le decisioni in manovra sui fondi per l’auto Il, idelL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, concessionari statunitensi annunciano l’arrivo di un “”; Auto, crollo dei volumi nelle fabbrichein Italia: Mirafiori, Melfi, Pomigliano in difficoltà; Che cosa succede anegli Stati Uniti; Stati Uniti, i concessionariattaccano Tavares per le strategie commerciali | .it; Crisi auto, Tavares chiede nuovi incentivi statali: «Non chiediamo soldi per noi ma per gli italiani»;, vendite disastrose in Italia ad agosto 2024: calo del 32%; Approfondisci 🔍

Stellantis, il sindacalista: "Produzione tornata ai numeri del 1957. Il governo intervenga"

(quotidiano.net)

"Il governo e Stellantis devono avviare un dialogo serrato e costruttivo per evitare ulteriori disastri occupazionali. Uno scontro porterebbe a conseguenze devastanti, in una situazione già ...

Numeri terribili per Stellantis: giù di un quinto

(informazione.it)

AMSTERDAM - Stellantis ha avviato la pubblicazione di stime trimestrali sulle consegne consolidate globali ed i relativi commenti sulle tendenze più significative del business. Con il termine ...

Stellantis - I numeri della crisi

(informazione.it)

Non è un periodo florido per Stellantis. Soprattutto in Italia. Di sicuro, qualche dettaglio in più sulla situazione del gruppo dovrà fornirlo l’amministratore delegato Carlos Tavares l’11 ...

Stellantis: i numeri della crisi in Abruzzo

(rete8.it)

In questa quota va considerata anche la produzione dei veicoli commerciali di Stellantis che si svolge quasi esclusivamente in Abruzzo, ad Atessa, alla Ex Sevel. Qui, dopo un promettente avvio fino a ...