Hugh Grant svela i nomi delle figlie più piccole: strani e… pericolosi (Di giovedì 31 ottobre 2024) In quanto a nomi strani, nella famiglia di Hugh Grant ne sanno qualcosa: l'attore di Quattro matrimoni e un funerale, 64 anni, ha un secondo nome davvero particolare. Chiama infatti Hugh John Mungo Grant, come ha ricordato ospite nello show di Jimmy Kimmel. Hugh Grant, i nomi dei 5 figli Durante la stessa intervista, l'attore ha svelato anche gli inediti nomi dati alle due figlie più piccole. «Sì, i miei genitori sono stati davvero molto poco gentili», ha scherzato con il padrone di casa. Spiegando che «di conseguenza, anche io ho dato ai miei figli nomi ancora peggiori. E non me ne vergogno».

