Gori | Queste sono le partite che contano ora avanti tutta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo dato un altro atto per la storia dell’Avellino, come fatto lo scorso anno con il Catania.lechesempre contento di mettere il timbro in”. Parla così Gabrieleautore del gol del vantaggio con il Trapani. “Abbiamo affrontato una squadra attrezzata – dice– Inbisogna soffrire ma siamo stati sempre sul pezzo. Difensivamente parlando, credo, abbiamo fatto una partita perfetta. Dobbiamo continuare a lavorare restando con i piedi per terra. Il nostro obiettivo è dare continuità, già dalla gara di domenica. Stiamo dando dimostrazione di grande continuità. Dobbiamo continuare così”. L'articolo: “leche, ora” proviene da Anteprima24.it.