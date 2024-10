Giuli volta pagina dopo il caso «Report»: al posto di Spano arriva Valentina Gemignani. Ecco chi è la nuova capo di gabinetto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sarà Valentina Gemignani la nuova capo di gabinetto del ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli. Lo scirve l’Ansa citando «diverse fonti». Gemignani è oggi una dei vicecapo di gabinetto del Ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti. Sarebbe lui dunque la persona prescelta per prendere il testimone di Francesco Spano, il fedelissimo di Giuli che ha lasciato però l’incarico dopo appena 10 giorni sull’onda del caso sui conflitti d’interessi al Maxxi sollevato dalla trasmissione Report, oltre che dalle forti critiche su di lui arrivate da ambienti pro-vita e dentro la stessa Fratelli d’Italia. Il profilo della nuova capo di gabinetto Nata a Chieti nel 1972, avvocato e dirigente pubblico, Gemignani vanta una lunga carriera nelle amministrazioni dello Stato. Dal 2023 è anche membro del CdA di Poste Italiane. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Saràladidel ministero della Cultura guidato da Alessandro. Lo scirve l’Ansa citando «diverse fonti».è oggi una dei vicedidel Ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti. Sarebbe lui dunque la persona prescelta per prendere il testimone di Francesco, il fedelissimo diche ha lasciato però l’incaricoappena 10 giorni sull’onda delsui conflitti d’interessi al Maxxi sollevato dalla trasmissione, oltre che dalle forti critiche su di luite da ambienti pro-vita e dentro la stessa Fratelli d’Italia. Il profilo delladiNata a Chieti nel 1972, avvocato e dirigente pubblico,vanta una lunga carriera nelle amministrazioni dello Stato. Dal 2023 è anche membro del CdA di Poste Italiane.

