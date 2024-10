Quotidiano.net - "Fibra ottica fino all’abitazione. La rivoluzione tecnologica è qui"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Andrea Giuricin, professore di Economia all’Università Bicocca di Miliano e in altri atenei europei, ha di recente pubblicato uno studio sul valore dellaFTTH per lo sviluppo economico del Paese. Professore, dal suo studio si evince che l’Italia non è più la Cenerentola d’Europa per quanto riguarda le reti inintegrale, quella che arrivaa casa. Ci può spiegare perché? "L’Italia,al 2017, era sostanzialmente indietro rispetto a diversi paesi per quanto riguarda la rete infrastrutturale FTTH, ma grazie alla spinta degli ultimi anni, è possibile vedere come il nostro paese sia stato leader insieme a Regno Unito e Francia nella rincorsa ai best in class come Svezia o Spagna.