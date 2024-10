Cina | PMI non manifatturiero si attesta a 502 a ottobre

Cina: PMI non manifatturiero si attesta a 50,2 a ottobre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – L’Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore non manifatturiero cinese si e’ attestato a 50,2 in ottobre, con un aumento rispetto al valore di 50 di settembre, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una inferiore riflette una contrazione. Il sottoindice del settore dei servizi si e’ attestato a 50,1 in ottobre, con un incremento rispetto al 49,9 di settembre, mentre quello del settore edile e’ diminuito a 50,4 dal 50,7 dello stesso periodo, secondo l’Ufficio nazionale di statistica. Romadailynews.it - Cina: PMI non manifatturiero si attesta a 50,2 a ottobre Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – L’Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore noncinese si e’to a 50,2 in, con un aumento rispetto al valore di 50 di settembre, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una inferiore riflette una contrazione. Il sottoindice del settore dei servizi si e’to a 50,1 in, con un incremento rispetto al 49,9 di settembre, mentre quello del settore edile e’ diminuito a 50,4 dal 50,7 dello stesso periodo, secondo l’Ufficio nazionale di statistica.

Cina: PMI non manifatturiero si attesta a 50,2 a ottobre

Pechino, 31 ott - (Xinhua) - L'Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore non manifatturiero cinese si e' attestato a 50,2 in ottobre, con ...

Cina: settore manifatturiero torna in zona di espansione a ottobre

Pechino, 31 ott - (Xinhua) - Il settore manifatturiero cinese e' tornato in zona di espansione a ottobre, dopo cinque mesi consecutivi di contrazione, ...

Cina: indici Pmi manifatturieri confermano fase di contrazione a settembre

Il Pmi non manifatturiero è sceso a 50 punti ... Dai dati è emerso che il Pmi manifatturiero della Cina è scivolato in fase di contrazione, a 49,3 punti dai precedenti 50,4 punti e che il ...

Cina - Indice PMI non Manifatturiero

Attività del settore dei servizi cresce meno del previsto a febbraio - Caixin PMI Da Investing.com - 05.03.2024 Investing.com - Il settore dei servizi cinese è cresciuto meno del previsto nel mese di ...