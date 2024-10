Anteprima24.it - Casa Sica, mani sull’eredità di un paziente e due morti sospette: ecco i dettagli più inquietanti dell’ordinanza

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa preso le mosse dalle denunce esposte da parte di due operatrici che segnalavano casi di maltrattamenti e omessa custodia ai danni di anziani ospiti della struttura “ Istituto europeo per la terza età “ l’indagine che ha portato all’emissione di misure cautelari per 10 persone in un’indagine che riguarda più di 20 sulla gestione delladi curasituata a Cappelle, frazione collinare di Salerno. Le due operatrici hanno raccontato di aver svolto un solo turno di servizio nella struttura durante il quale erano state lasciate sole, raccontando di aver notato alcuni ospiti legati alla sedia a rotelle, di aver trovato un altro che indossava solo il pannolone legato al letto con stracci e vecchi maglioni, di aver ricevuto indicazioni di mettere a letto gli anziani con gli stessi indumenti che indossavano e di cambiare solo il pannolone.