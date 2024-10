Caravaggio, carabiniere fuori servizio sventa aggressione a una donna in un’auto (Di giovedì 31 ottobre 2024) IN PIENO GIORNO. Il militare della compagnia di Treviglio ha sentito le grida della donna dalla sua auto. Ha bloccato un uomo che si era introdotto nell’abitacolo della vettura e strattonava la vittima per avere il suo cellulare. Ecodibergamo.it - Caravaggio, carabiniere fuori servizio sventa aggressione a una donna in un’auto Leggi tutto 📰 Ecodibergamo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) IN PIENO GIORNO. Il militare della compagnia di Treviglio ha sentito le grida delladalla sua auto. Ha bloccato un uomo che si era introdotto nell’abitacolo della vettura e strattonava la vittima per avere il suo cellulare.

Ha sentito le grida di una donna che si trovava all’interno della sua auto ed è subito intervenuto: un carabiniere di Treviglio, fuori servizio, ha sventato un’aggressione da parte di un uomo che si ...

Il militare, della Compagnia di Treviglio, a Caravaggio ha soccorso una donna che era stata aggredita all'interno delle propria auto. L'aggressore, che voleva strapparle il telefonino minacciandola di ...

Un giardiniere di 61 anni si è sentito male poco dopo le 16 mentre era al lavoro a Caravaggio e un carabiniere fuori servizio gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza.

