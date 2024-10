"Blu punisher" e snack ai funghi allucinogeni: l'ingrosso della droga a Milano (Di giovedì 31 ottobre 2024) A casa di un 30enne italiano, pregiudicato, trovate le pasticche più potenti al mondo. Aveva anche gli stampi per realizzare biscotti e cioccolato agli stupefacenti Ilgiornale.it - "Blu punisher" e snack ai funghi allucinogeni: l'ingrosso della droga a Milano Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A casa di un 30enne italiano, pregiudicato, trovate le pasticche più potenti al mondo. Aveva anche gli stampi per realizzare biscotti e cioccolato agli stupefacenti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Chili di droga sintetica, barrette e biscotti ai funghi allucinogeni: 30enne arrestato a Milano; Preso il 're' delle droghe sintetiche: in casa funghi allucinogeni e le "", le pasticche più forti al mondo; Milano arrestato spacciatore di droghe sintetiche | scoperta una vera e propria fabbrica di stupefacenti; Approfondisci 🔍

Preso il 're' delle droghe sintetiche: in casa funghi allucinogeni e le "blu punisher", le pasticche più forti al mondo

(milanotoday.it)

85 grammi di funghi allucinogeni e più di un chilo di cioccolato e biscotti "ai funghetti". A sorprendere è stato però soprattutto il sequestro di alcune pillole di "blu punisher", le pasticche di ...

Milano, preso grossista della droga. Aveva anche le famigerate "Blu punisher"

(msn.com)

Tra le pasticche sequestrate vi erano le "blu punisher", considerate le più potenti al mondo, mentre a casa del pusher vi erano anche gli stampi per la realizzazione della cioccolata ai funghi ...

Termini: sequestrati crack e pasticche «Blue Punisher», la droga 5 volte più potente dell'ecstasy

(msn.com)

Sono gli effetti della pasticca «Blue Punisher», appartenente alla famiglia ... Gli investigatori dell'Arma indagano per risalire ai fornitori delle pillole che in alcuni casi in passato sono ...

Blue Shadows a Roma: ecstasy spacciata dopo i messaggi su Telegram

(romatoday.it)

Nell'appartamento del ragazzo, invece, dell'uomo, sono stati scoperti 42,6 grammi di ketamina, 46 pasticche di ecstasy "Blue Shadows" (molto simile alla Blue Punisher ... dai 15 ai 20 euro.