Billie Jean King 2024, Jessica Pegula rinuncia alla convocazione: Stati Uniti decimati (Di giovedì 31 ottobre 2024) Siamo sempre più vicini alla sesta edizione della Billie Jean King Cup, la competizione femminile per Nazionali della Martin Carpena Arena di Malaga che partirà il prossimo 13 novembre. L’Italia parte da terza testa di serie saltando gli ottavi, ma intanto c’è chi non se la passa bene, come gli Stati Uniti. La Nazionale a stelle e strisce ha registrato infatti l’assenza di Jessica Pegula; la statunitense ha difatti deciso di non partecipare alla Billie Jean King Cup, probabilmente a causa della troppa vicinanza con le WTA Finals che partiranno tra due giorni, il prossimo 2 novembre; al suo posto è stata convocata Ashlyn Krueger. Oasport.it - Billie Jean King 2024, Jessica Pegula rinuncia alla convocazione: Stati Uniti decimati Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Siamo sempre più vicinisesta edizione dellaCup, la competizione femminile per Nazionali della Martin Carpena Arena di Malaga che partirà il prossimo 13 novembre. L’Italia parte da terza testa di serie saltando gli ottavi, ma intanto c’è chi non se la passa bene, come gli. La Nazionale a stelle e strisce ha registrato infatti l’assenza di; la statunitense ha difatti deciso di non partecipareCup, probabilmente a causa della troppa vicinanza con le WTA Finals che partiranno tra due giorni, il prossimo 2 novembre; al suo posto è stata convocata Ashlyn Krueger.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Jessica Pegula rinuncia alla convocazione: Stati Uniti decimati;Cup, forfait di Pegula: Stati Uniti senza Jessie e Coco Gauff; Convocate Italia inCup: Lista di Garbin per le Finals · Tennis WTA; BJK Cup Finals: le convocate dell'Italia per Malaga; Italia inCup, le convocate: torna Errani, guida Paolini; SorteggioCup: Italia ai quarti contro la vincente di Giappone-Romania; Approfondisci 🔍

Billie Jean King 2024, Jessica Pegula rinuncia alla convocazione: Stati Uniti decimati

(oasport.it)

Siamo sempre più vicini alla sesta edizione della Billie Jean King Cup, la competizione femminile per Nazionali della Martin Carpena Arena di Malaga che ...

Billie Jean King Cup 2024, forfait di Pegula: Stati Uniti senza Jessie e Coco Gauff

(ubitennis.com)

Un fulmine a ciel sereno in casa USA in vista delle Finals della Billie Jean King Cup 2024. A dare forfait per l’appuntamento di fine anno, infatti, è stata Jessica Pegula, che sarà invece presente ...

Billie Jean King Cup 2024: Paolini certezza, il ritorno di Errani e il rebus della seconda singolarista per Garbin

(oasport.it)

Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Martina Trevisan. Ad oggi, e salvo improbabili modifiche, il quintetto di Billie ...

Billie Jean King Cup, ci sarà anche Swiatek: “Ci vediamo a Malaga”. Cammino in salita per l’Italia

(ubitennis.com)

Tennis - Billie Jean King Cup | "Giocherò le finali della Billie Jean King Cup, sono molto felice di poter giocare per il mio paese" - annuncia Iga Swiatek, che potrebbe trovare l'Italia in semifinale ...