Bayesian | un’inchiesta del New York Times svela il mistero del naufragio

Un albero fuori norma, che avrebbe reso l'imbarcazione instabile e vulnerabile al ribaltamento. E' quel che avrebbe scoperto un'inchiesta del New York Times sulla tragedia del Bayesan. Il naufragio dello yacht di lusso al largo di Porticello, nel palermitano, che ha causato la morte del tycoon inglese Mike Lynch e di altre sette persone, tra cui sua figlia Hannah, sarebbe stato causato da un difetto strutturale. L'inchiesta giornalistica ha rilevato una differenza sostanziale tra il Bayesian e altri natanti dello stesso modello prodotte dal cantiere italiano Perini Navi. Quello inghiottito dal mare aveva un albero soltanto, mentre gli stessi yatch costruiti nel cantiere ne hanno due. Secondo i documenti tecnici e i modelli computerizzati analizzati, l'assenza di un albero avrebbe compromesso l'equilibrio della nave, facendola capovolgere prima di affondare.

Inchiesta del New York Times sul Bayesian a Porticello: «Affondò a causa del super-albero»

Il New York Times offre una soluzione al giallo del Bayesian, il veliero da 40 milioni di dollari del miliardario britannico Michael Lynch affondato in pochi minuti lo scorso agosto di fronte al porto ...

“Il Bayesian affondò a causa del super-albero”

Il New York Times offre una soluzione al giallo del Bayesian, il veliero da 40 milioni di dollari del miliardario britannico Michael Lynch affondato in pochi minuti lo scorso agosto di fronte al porto ...

Il Bayesian è affondato per colpa del suo maxi-albero maestro. L'inchiesta del New York Times

Un'inchiesta del quotidiano statunitense ha portato a galla alcuni elementi importanti sul naufragio dello yacht del 19 agosto 2024, tra cui la compromissione ...

Naufragio del Bayesian, il veliero di Michael Lynch sarebbe affondato per colpa del super albero: l'analisi

Un'inchiesta giornalistica avanza un'ipotesi: il naufragio del Bayesian sarebbe da imputare a una serie di errori di costruzione, fra cui spicca l'albero colossale ...