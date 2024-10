Banca Mediolanum, un nuovo spazio digitale per l’educazione finanziaria (Di giovedì 31 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – l’educazione finanziaria rappresenta da sempre un tema di fondamentale importanza per Banca Mediolanum, che intende, attraverso un nuovo progetto, fornire le competenze necessarie a compiere scelte finanziarie consapevoli e informate per il mantenimento del benessere individuale e sociale.Nasce “CosaConta”, il nuovo ecosistema di Banca Mediolanum, che verrà avviato il 6 novembre con la volontà di rendere l’educazione finanziaria diffusa e accessibile per ogni tipo di pubblico, a sostegno dell’azione di consulenza e di guida che caratterizza la figura del Family Banker.“CosaConta: comprendi il denaro, costruisci il tuo futuro. Una solida conoscenza finanziaria è il primo passo per pianificare un futuro migliore. Unlimitednews.it - Banca Mediolanum, un nuovo spazio digitale per l’educazione finanziaria Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) –rappresenta da sempre un tema di fondamentale importanza per, che intende, attraverso unprogetto, fornire le competenze necessarie a compiere scelte finanziarie consapevoli e informate per il mantenimento del benessere individuale e sociale.Nasce “CosaConta”, ilecosistema di, che verrà avviato il 6 novembre con la volontà di renderediffusa e accessibile per ogni tipo di pubblico, a sostegno dell’azione di consulenza e di guida che caratterizza la figura del Family Banker.“CosaConta: comprendi il denaro, costruisci il tuo futuro. Una solida conoscenzaè il primo passo per pianificare un futuro migliore.

Banca Mediolanum, un nuovo spazio digitale dedicato all’educazione finanziaria

Nasce “CosaConta”, il nuovo ecosistema di Banca Mediolanum, che verrà avviato il 6 novembre con la volontà di rendere l’educazione finanziaria diffusa e accessibile per ogni tipo di pubblico, a ...

