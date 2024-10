Roma-Torino finisce 1-0 grazie al gol decisivo di Paulo Dybala. Juric respira e "raffredda" la sua panchina proprio contro la sua ex squadra. Fanpage.it - Alla Roma basta Dybala, Torino battuto col minimo sforzo: Juric raffredda la sua panchina Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Fanpage.it:finisce 1-0 grazie al gol decisivo di Paulorespira e "" la suaproprio contro la sua ex squadra.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Torino battuto col minimo sforzo: Juric raffredda la sua panchina;, Shomurodov non: l'Empoli vince 2-1. Rivivi la diretta;dopo De Rossi:hanno detto; Laesce tra i fischi dell'Olimpico:non, De Rossi deve trovare l'equilibrio;entra e illumina, ma non: laa Cagliari non va oltre il pari; Dovbyk non: out Soulè, l'ex Juve De Winter salva il Genoa al 96'; Approfondisci 🔍

Dybala, da un Toro all'altro: alla Roma una sola tripletta, proprio contro Juric

(ilromanista.eu)

La Joya potrebbe giocare di nuovo titolare. Tra alti e bassi, dalla possibile cessione al caos esonero, al limbo contrattuale: il futuro è ora ...

Roma, svolta Dybala: occhio al suo impiego e al possibile nuovo ruolo

(fantamaster.it)

Ruolo Dybala - In vista della sfida contro il Torino, Dybala è stato schierato da punta: occhio al suo impiego e al suo nuovo ruolo ...

Addio Dybala a gennaio: accordo con la Roma

(asromalive.it)

Addio Dybala a gennaio: si fanno sempre più insistenti le voci di una cessione della Joya nel prossimo mese di gennaio. Accordo con la Roma ...

Gol di Dybala o autogol di Masina? Cos’è successo in Roma-Torino

(msn.com)

Al 20` del primo tempo Paulo Dybala sblocca Roma-Torino, posticipo del turno infrasettimanale di Serie A che si gioca tra la contestazione dei tifosi giallorossi.