Alan Friedman, Tapiro d'Oro per la caduta di Giada Lini a Ballando con le Stelle

L'avventura di Alan Friedman a Ballando con le Stelle si sta rivelando piuttosto turbolenta. Dopo le voci di una presunta lite dietro le quinte, il giornalista si è reso protagonista di un altro episodio tutt'altro che piacevole nell'ultima puntata dello show: nel corso della sua esibizione, ha infatti mancato la presa della ballerina Giada Lini, procurandole una caduta. Una "distrazione" che è costata a Friedman il Tapiro d'Oro di Striscia la notizia.

Striscia la notizia e il Tapiro ad Alan Friedman

Alla lunga lista dei riconoscimenti ricevuti, Alan Friedman può aggiungere anche il Tapiro d'Oro di Striscia la notizia. Valerio Staffelli consegnerà il premio satirico al giornalista nella puntata del 30 ottobre dello show, in onda come sempre alle 20.30 su canale 5.

Tapiro ad Alan Friedman per aver fatto cadere Giada Lini a Ballando: "Ho perso un dente, provavo dolore"

