Vivendi, l'impero di Bolloré verso big bang borsistico

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Canal Plus, Havas e Hachette in Borsa entro la fine dell'anno", titola il quotidiano Les Echos, per quello che il giornale definisce "il bigdi". Si tratta di una nuova importante tappa per, il colosso francese legato al magnate francese dei media, Vincent. Il gruppo transalpino ha annunciato ieri il via libera, da parte del board di, del vasto progetto di scissione in borsa. Battezzato 'Opération Sanglier ('Operazione cinghiale'), il piano ipotizzato per la prima volta a fine 2023 punta a scorporare il conglomerato in quattro entità distinte: Canal Plus, Havas, Louis Hachette Group eSe. Per il presidente del board di, Arnaud de Puyfontaine, questa riorganizzazione consentirà di contrastare con maggiore efficacia le debolezze strutturali del gruppo nonché "consentire ad ogni entità di svilupparsi meglio".