Via libera alla seconda vita delle Province, si tornerà al voto diretto: "Ars predisponga la legge" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Annullato il voto di secondo livello nelle ex Province, previsto in Sicilia per il 15 dicembre. La maggioranza di centrodestra ha votato ieri sera l'emendamento alla riforma Urbanistica che di fatto proroga i commissari e rinvia le elezioni di secondo grado nei Liberi consorzi comunali e nelle Messinatoday.it - Via libera alla seconda vita delle Province, si tornerà al voto diretto: "Ars predisponga la legge" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Annullato ildi secondo livello nelle ex, previsto in Sicilia per il 15 dicembre. La maggioranza di centrodestra ha votato ieri sera l'emendamentoriforma Urbanistica che di fatto proroga i commissari e rinvia le elezioni di secondo grado nei Liberi consorzi comunali e nelle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Via libera alla seconda vita delle Province, si tornerà al voto diretto: "Ars predisponga la legge"; Via libera alla seconda vita delle Province, in Sicilia si tornerà al voto diretto in primavera; Covid. Negli Usa via libera a seconda dose di vaccini aggiornati 2024-2025 per over 65 e fragili; Aeroporto ‘San Luca’ di Ferrara, via libera al maxi intervento da 8,2 milioni; AbbVie: via libera alla rimborsabilità di atogepant per prevenire l’emicrania; Mieloma multiplo: dall'Aifa via libera alla rimborsabilità di selinexor dalla seconda linea di trattamento; Leggi >>>

Via libera alla seconda vita delle Province, in Sicilia si tornerà al voto diretto in primavera

(msn.com)

Il voto di secondo livello nelle ex Province, previsto nell'Isola per il 15 dicembre, è annullato. Come anticipato dal Giornale di Sicilia, la maggioranza di centrodestra ieri sera (29 ottobre) è rius ...

Oncologia. Via libera negli Usa alla seconda terapia cellulare per linfoma a grandi cellule B

(quotidianosanita.it)

L’ente regolatorio statunitense (Fda) ha dato il via libera alla seconda terapia CAR-T efficace in oncologia. CAR-T è l’acronimo di Chimeric Antigen Receptor T. Si tratta di una terapia ...

Come finisce La Seconda Via, finale spiegazione del film 2023 di Rai 5

(spettacoloitaliano.it)

Come finisce La Seconda Via, la trama del film 2023 diretto da Alessandro Garilli. La Seconda Via finale spiegazione del film di Rai 5 ...

Covid. Negli Usa via libera a seconda dose di vaccini aggiornati 2024-2025 per over 65 e fragili

(quotidianosanita.it)

Gli over 65 e le persone moderatamente o gravemente immunocompromesse potranno ricevere una seconda dose del vaccino Covid aggiornato 2024-2025 sei mesi dopo la prima dose. La somministrazione dei vac ...